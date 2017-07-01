Задержанных на Украине российских пограничников арестовали на 15 суток

01.07.2017, 12:40

Задержанные в Херсонской области Украины двое российских пограничников арестованы судом на 15 суток.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили представители Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий приговор вынес Каланчакский суд Херсонской области. Имена арестованных не разглашаются.

О задержании пограничников из РФ ранее в тот же день на своей странице в Facebook написал руководитель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. По его данным, у задержанных не было с собой документов. Они причалили к берегу Перекопского залива на лодке. "По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины", - добавил глава украинского пограничного ведомства.

Как отметил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, от российской погранслужбы пришло обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. "Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине", - заявил Слободян. Об этом сообщает Deutsche Welle.