01.07.2017, 14:06

В Киеве стартует проект Friends Weekends: дружный отдых и популярная музыка под открытым небом каждый день с лета по осень. Об этом сообщили организаторы проекта.

"Это первый и уникальный для Украины проект такого формата. С каждым годом Украина все ближе к Европе и поэтому, кроме известных с детства традиций отдыха, в Украину приходят новые традиции досуга и сейчас "в тренде" отдых на открытом воздухе в кругу родных и друзей. Friends Weekends - это первый и уникальный для Украины проект, особенностью которого является не только провести время на природе, но и возможность на одной локации найти занятие, которое будет интересным для любой компании, начиная с гастрономических предпочтений к посещению концерта популярного певца,"- отметили организаторы.

Дружеская локация Friends Weekends открывает свои двери в июле на специальной площадке под открытым небом на территории Экспоцентра Украины в Киеве и будет работать без выходных с лета по осень: с 7 июля по 1 октября 2017 года. Главной особенностью дружественной локации Friends Weekends является создание уютной, комфортной и интересной атмосферы для гостей с понедельника до воскресенья.

В течение недели (в будние дни) будут проводиться мастер-классы, лекции по различным сферам деятельности, будет организован рабочее пространство с WI- FI зона, а кроме того, для релакса и спокойного общения работать lounge - зона со спокойной музыкой и удобной мебелью. В эти дни наиболее рекомендуемый дружественный пространство Friends Weekends для работы подальше от офисов и для семейного отдыха с детьми. Начиная с вечера пятницы, с началом выходных, гостей Friends Weekends ждать кульминация недели - каждый раз новая развлекательная программа с музыкой и кинотеатром под открытым небом.

Программа недельных мероприятий Friends Weekends с лета до осени будет совершенно разных форматов: от музыкальных до гастрономических.

Дружеское пространство Friends Weekends будет включать в себя: просторный фудкорт с фуршетными и обычными столами; детские площадки; зону для мастер- классов; интересные фотозоны; зона отдыха с мягкими пуфиками, которая вечером превращается в кинотеатр под открытым небом; VIP- места; биотуалеты и тому подобное. Здесь абсолютно каждый найдет себе уютное место и занятие по душе.

Официальное открытие проекта Friends Weekends состоится 7 июля. Об этом сообщает УНИАН.