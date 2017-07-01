С 1 июля в Киеве в 1,5-2 раза вырастут тарифы на содержание домов

01.07.2017, 14:20

С 1 июля 2017 года в Киеве в 1,5-2 раза вырастут тарифы на содержание домов. Соответствующее распоряжение КГГА No668 от 6 июня 2017 года обнародовано на официальном сайте киевской городской госадминистрации.

В тариф на содержание дома и придомовой территории входят расходы на уборку, обслуживание лифтов, вывоз мусора, текущие ремонты.

Новые тарифы предусмотрены для 8 тысяч 327 домов столицы. Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м.

По состоянию на июнь, средняя цена за обслуживание 1 кв. м составляет от 3 до 5 грн в зависимости от управляющей компании. При этом в силе остается возможность оплаты услуг по стимулирующим тарифам с 10% скидкой (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Благодаря новым тарифам будут повышены зарплаты рабочим, а также планируется увеличить объемы средств на текущие ремонты, обслуживание лифтов и другие неотложные нужды в жилом фонде. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА уточнили, что повышение вступит в силу 1 июля 2017 года, а платить по новым тарифам киевляне будут с 1 августа.

С 15 июля в Киеве подорожает проезд на метро и на всех видах наземного транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае и фуникулере. Метро будет стоить 5 грн, другие виды транспорта - 4 грн. Увеличится стоимость проезда и в городской электричке - она составит 7 грн.

При этом владельцы пластиковых бесконтактных карточек метрополитена смогут ездить и дальше по 3,5 грн за одну поездку, если пополнят их количество (максимально 100 поездок) до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

В КГГА заверили, что бесплатный проезд для всех льготных категорий сохранится.

Власти города объясняют, что цены на проезд повышают для поддержки муниципальных предприятий Киева. Повышение тарифов на проезд вызвано ростом цен на электроэнергию, горючее, запчасти и повышением минимальной зарплаты, отметили в КГГА.

В КГГА отметили, что теперешнее увеличение тарифов позволит покрыть лишь затраты на электроэнергию и компенсировать расходы на зарплату работникам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.