Кличко принял участие в открытии круглого стола, организованного Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы

03.07.2017, 17:59

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко принял участие в открытии круглого стола "Надлежащее управление в крупных городах Украины и Европы: эффективность и действенность", которую организовал Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в рамках проекта "Содействие развитию местной демократии в Украине" и Плана действий Совета Европы для Украины на 2015-2017 годы.

Виталий Кличко отметил, что после Революции достоинства начался активный процесс развития гражданского общества в Украине. При этом выросли ожидания граждан по воплощению необходимых изменений и реформ, выросли требования к открытости и прозрачности власти, выросли и возможности участия общественности в принятии решений.

Кроме того, государство должно на законодательном уровне закрепить права и предоставить полномочия муниципалитетам решать острые проблемы городов. Речь, в частности, об упорядочении парковки, возможность эффективно решать проблему утилизации твердых бытовых отходов, создание муниципальной полиции, другие вопросы.

В своем вступительном слове Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мозлером-Торнстрем отметила, что сегодня перед многими крупными городами появились схожие проблемы: рост городского населения и нагрузки на инфраструктуру городов, экологические и социальные вопросы. Вместе с тем, для успешной работы городских властей важна прозрачность ее деятельности, привлечение граждан для обеспечения демократического принятия решений.

В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что подобные мероприятия крайне важны, поскольку помогают совместно выработать решения для решения острых проблем украинских городов, обмениваться идеями и опытом.

"Очень рад, что хорошие отношения и сотрудничество с Президентом Конгресса местных властей, и происходят такие встречи. Мы имеем полную поддержку и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество. Ведь, если история местного самоуправления за рубежом насчитывает сотни и десятки лет, то мы начинаем этот процесс фактически с нуля. При этом приходится преодолевать большие вызовы, стоящие перед нашей страной, и воплощать ожидания граждан", - отметил мэр Киева. Об этом сообщает УНИАН.