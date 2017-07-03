Госстат отчитался о значительном росте зарплат украинцев

03.07.2017, 18:12

Среднемесячная заработная плата украинцев в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 36,8% - до 6494 грн, сообщила Государственная служба статистики.

Зарплаты в сфере авиационного транспорта были самыми высокими и составляли за пять первых месяцев текущего года в среднем 27 399 грн, что на 25,4% больше прошлогоднего показателя.

Также высокооплачиваемыми видами экономической деятельности являлись сфера финансов и страховой деятельности, где уровень зарплаты достигал в январе- мае в среднем 12 256 грн, что на 24,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наименее оплачиваемая сфера деятельности в Украине, по данным Госстата, - почтовая и курьерская деятельность. Несмотря на то, что заработная плата в данной сфере выросла на 36,6% по сравнению с прошлым годом, в январе-мае 2017 года она составляла всего 3488 грн.

С января по май 2017 года рост средней зарплаты в Украине, по данным Госстата, составил 8%.

C 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза - до 3200 грн. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6 407 грн, что на 1,3% больше по сравнению с мартом текущего года и на 36,7% больше, чем в апреле 2016 года.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что средняя зарплата к концу 2017 года должна вырасти на 37% - до 7 100 грн. Об этом сообщает УНИАН.