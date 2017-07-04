В Раде предлагают запретить украинским артистам выступать в РФ и на оккупированных территориях

04.07.2017, 15:46

Четыре депутата Верховной Рады предлагают парламенту запретить украинским артистам выступать в России, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.Об этом говорится в законопроекте No6660, зарегистрированном в Раде 29 июня.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают Раде запретить проводить гастрольные мероприятия российским артистам.

При этом провести выступление российскому артисту может быть разрешено в случае, если он предоставит организаторам гастрольного мероприятия письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины государством- агрессором, а также артистам, которые неоднократно публично осуждали оккупацию территории Украины Россией.

Согласно пояснительной записке, необходимость запрета российским артистам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины обусловлена необходимостью обеспечения информационной безопасности и целостности Украины.

Запрет украинским артистам выступать в России и на оккупированных территориях, по мнению авторов законопроекта, необходим для обеспечения их безопасности, поскольку на оккупированных территориях они могут быть ранеными, убитыми или захваченными в плен.

Среди инициаторов законопроекта - депутаты Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский (все - фракция "Всеукраинское объединение "Свобода").

Ранее солиста группы Dolphin (Дельфин) Андрея Лысикова не пустили в Украину на выступление из-за посещения аннексированного Крыма. Также российского рок-музыканта Найка Борзова не пустили в Украину. Об этом сообщают "Українські Новини".