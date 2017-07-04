От Рады ожидают голосования по представлениям на нардепов 13 июля

04.07.2017, 16:02

В Генеральной прокуратуре рассчитывают, что Верховная Рада 13 июля рассмотрит вопрос снятия неприкосновенности со всех шести народных депутатов, на которых поданы представления ГПУ.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил журналистам после заседания регламентного комитета парламента.

Комментируя заявление первого замглавы регламентного комитета Павла Пинзеника о том, что вчерашнее неодобрение комитетом представления на нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея не мешает рассмотреть этот вопрос в сессионном зале, глава ГПУ отметил, что полученный им окончательный вариант документа действительно позволяет это сделать.

"Надеюсь, что в следующий четверг, 13 июля, мы рассмотрим все шесть представлений. Сейчас мы должны пройти эту процедуру до понедельника. Я удовлетворен тем, что комитет оформил решение, позволяющее законно вынести вопрос на заседание Верховной Рады. Также надеюсь, что депутаты примут соответствующее решение", - сказал Луценко.

В понедельник, 3 июля, регламентный комитет рассмотрел представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея и посчитал его необоснованным.

Сегодня, 4 июля, было рассмотрено представление на члена группы Воля народа Олеся Довгого, в котором профильный комитет также усмотрел "недостатки в обосновании".

5 июля члены комитета планируют рассмотреть представление на нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, 6 июля - на депутата от Народного фронта Максима Полякова, 7 июля - на члена фракции Блок Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Еще одно представление - на привлечение к уголовной ответственности депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина - комитет может рассмотреть в начале следующей недели.

3 июля 2017 года Луценко заявил, что ГПУ может еще раз попросить Раду лишить неприкосновенности нардепа от Оппоблока Вадима Новинского. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.