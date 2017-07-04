Мингарелли: СБУ надо срочно реформировать, чтобы она сосредоточилась на контрразведке

04.07.2017, 16:35

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли призывает незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он сказал в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

Посол подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", - заявил Мингарелли.

В частности, он добавил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией. Об этом сообщает УНИАН.