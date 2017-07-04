Геращенко сообщила, когда СНБО рассмотрит законопроект об АТО

04.07.2017, 16:51

На следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Геращенко отметила, что "философия" законопроекта о реинтеграции - возвращение Донбасса, его деоккупация и демилитаризация.

"По моей информации, на следующей неделе может пройти Совет нацбезопасности и обороны, где должен быть рассмотрен уже такой полный текст закона. Мы также его продискутируем на нашей неформальной минской платформе в парламенте", - сказала Геращенко.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать рассмотрения этого законопроекта на следующей пленарной неделе (11-14 июля, - ред), которая является последней на текущей сессии парламента, она отметила, что рассмотрение документа состоится после представления его в ВР.

"Когда автор подаст этот законопроект - тогда Верховная Рада будет принимать решение, когда его рассматривать", - уточнила Геращенко.

13 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

 

Читайте также

Читайте также

 
 
 