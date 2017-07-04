Геращенко сообщила, когда СНБО рассмотрит законопроект об АТО

04.07.2017, 16:51

На следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Геращенко отметила, что "философия" законопроекта о реинтеграции - возвращение Донбасса, его деоккупация и демилитаризация.

"По моей информации, на следующей неделе может пройти Совет нацбезопасности и обороны, где должен быть рассмотрен уже такой полный текст закона. Мы также его продискутируем на нашей неформальной минской платформе в парламенте", - сказала Геращенко.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать рассмотрения этого законопроекта на следующей пленарной неделе (11-14 июля, - ред), которая является последней на текущей сессии парламента, она отметила, что рассмотрение документа состоится после представления его в ВР.

"Когда автор подаст этот законопроект - тогда Верховная Рада будет принимать решение, когда его рассматривать", - уточнила Геращенко.

13 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.