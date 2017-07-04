СБУ: В МИД внедрят современную систему киберзащиты

04.07.2017, 17:09

Министерство иностранных дел станет первым объектом, где будут внедрены сверхсовременные системы киберзащиты. Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, с помощью трастового фонда НАТО техническое оборудование и программное обеспечение, предназначенные для киберзащиты от хакерских атак украинских компьютерных сетей, уже в Украине и проходят интеграцию в общую инфраструктуру национальной системы кибернетической безопасности.

"Мы завершили первый этап реализации программы трастового фонда НАТО и содействия Украине в сфере киберзащиты. Результатом совместной работы украинских экспертов и экспертов НАТО стало создание в СБУ и Государственной службе специальной связи и защиты информации ситуационных центров реагирования на инциденты, которые позволят обеспечить анализ киберрисков на объектах энергетической инфраструктуры и принимать неотложные меры реагирования. Первым объектом, на котором построят сверхсовременную систему киберзащиты, будет Министерство иностранных дел", - сказал Грицак.

Он также добавил, что 29 июня этого года Межведомственным координационным советом по реализации программ трастового фонда была согласована дорожная карта дальнейшего сотрудничества по совершенствованию системы киберзащиты на объектах энергетической инфраструктуры Украины.

Также он добавил, что первый транш трастового фонда НАТО предусматривает выделение 1 млн евро. За эти средства будет закуплено оборудование и программное обеспечение для киберзащиты, а также будут профинансированы тренинги для украинских специалистов по кибербезопасности.

Кибератака состоялась 27 июня 2017 года на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического и транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Об этом сообщает УНИАН.