ГПУ подозревает Лозового в уклонении от уплаты налогов

05.07.2017, 13:16

Генеральная прокуратура Украины подозревает депутата Андрея Лозового от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" в уклонении от уплаты налогов на 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко.

Так, Генпрокуратура не получила информации о дополнительных доходах Лозового ни по одному из доступных источников. "Мы из всех доступных нам источников не получили информацию о возможности других доходов, кроме официальных доходов помощника народного депутата или зарплаты", - заявил Луценко.

По его словам, в любых государственных реестрах отсутствует информация, в частности о получении наследства Лозовым.

Таким образом, на данный момент следствие исчерпало возможности поиска других доходов и считает возможным предъявить в случае согласия парламента подозрение депутату Лозовому об уклонении от налогов на сумму около 1,7 млн гривен.

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