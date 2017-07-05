ГПУ: Суд вернул в госсобственность охотничьи угодья сына Пшонки

По представлению прокуратуры Киевской области суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, а также обязал структуру, которую связывают с сыном бывшего генпрокурора Украины времен Виктора Януковича, вернуть в государственную собственность угодья площадью свыше 15 тысяч гектаров в Фастовском районе.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Указанная структура получила охотничьи угодья с нарушением процедуры прекращения права их предыдущего пользователя - госпредприятия "Фастівський лісгосп", а также отсутствия необходимых согласований со всеми землевладельцами и землепользователями, которые вошли в границы угодий", - отметил Луценко.
По его словам, на данный момент указанное решение суда выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя.
В феврале Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который постановил вернуть государству более 15 тыс. га, охотничьих угодий, которые были незаконно предоставлены в пользование Артему Пшонке. Об этом сообщают "Факты и комментарии".