ГПУ: Суд вернул в госсобственность охотничьи угодья сына Пшонки

05.07.2017, 13:58

По представлению прокуратуры Киевской области суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, а также обязал структуру, которую связывают с сыном бывшего генпрокурора Украины времен Виктора Януковича, вернуть в государственную собственность угодья площадью свыше 15 тысяч гектаров в Фастовском районе.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Указанная структура получила охотничьи угодья с нарушением процедуры прекращения права их предыдущего пользователя - госпредприятия "Фастівський лісгосп", а также отсутствия необходимых согласований со всеми землевладельцами и землепользователями, которые вошли в границы угодий", - отметил Луценко.

По его словам, на данный момент указанное решение суда выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя.

В феврале Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который постановил вернуть государству более 15 тыс. га, охотничьих угодий, которые были незаконно предоставлены в пользование Артему Пшонке. Об этом сообщают "Факты и комментарии".