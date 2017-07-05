Порошенко подписал закон об инклюзивном образовании

05.07.2017, 14:09

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах.

Верховная Рада приняла президентский законопроект No6437 23 мая 2017 года.

Законом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту их жительства.

Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги".

Закон предусматривает финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".