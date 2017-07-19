МОН начнет запуск Национального репозитария

19.07.2017, 16:37

Правительство утвердило Положение о Национальном репозитарии академических текстов - это позволит МОН уже в ближайшее время сделать первые шаги для создания и запуска этого ресурса. Соответствующее решение было принято сегодня, 19 июля 2017 года, во время заседания Правительства.

В Положении указаны ключевые характеристики будущего репозитария. Это будет разделенная электронная база данных, состоящая из центральной и локальных частей - репозиториев высших учебных заведений и других институциональных участников.

В Национальный репозитарий будут включать все академические тексты независимо от даты их создания и обнародования. Это, в частности, будут диссертации и авторефераты, статьи в научных изданиях, монографии, научные издания, депонированные научные работы, квалификационные выпускные работы соискателей высшего образования и т. д.

В Положении четко прописано, что ресурсы Национального репозитария станут вспомогательным средством для экспертизы академических текстов на заимствования, но окончательный вывод все равно будет за экспертами.

Институциональные участники - вузы, научные учреждения, научные издательства и другие, будут иметь бесплатный и свободный доступ в Нацрепозитарий.

На очереди - разработка регламента, который определит процедуры наполнения репозитария академическими текстами, порядок их хранения, систематизации, обработки, предоставления информации в открытый доступ, взаимодействия с институциональными участниками и другими пользователями и т. д. Параллельно будет формироваться база текстов - они будут собираться в том виде, в котором подвергаются обработке, просмотру и сравнению.

Первый этап по созданию Национального репозитария МОН планирует завершить до конца года. После полноценного запуска ресурса, в перспективе (2018-2019 гг.) - создание собственной наукометрической базы данных.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.