Приемные комиссии проверили 99,8% заявлений абитуриентов

28.07.2017, 17:24

Приемные комиссии верифицировали 99,8% заявлений абитуриентов - проверить осталось еще около 2 тыс заявлений. Этот процесс будет завершен сегодня, максимум завтра.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время брифинга.

В большинстве случаев проблема расхождения данных возникала из-за не совсем корректного ввода информации - как поступающими, так и учебными заведениями. Немало случаев было и неправильной подгрузки документов. Однако в настоящее время фактически все разногласия устранены.

Также в ближайшее время будут верифицированы все конкурсные предложения вузов, чтобы их можно было загрузить в алгоритм адресного размещения государственного заказа.

"Главным результатом для нас должно стать справедливое распределение мест государственного заказа и обеспечения права каждого поступающего приобретать выбранныую им профессию", - отметила министр.

Глава Минобразования отметила, что в этом году ВНО сдавали на 20% меньше абитуриентов, чем в прошлом.

Лилия Гриневич сообщила, что всего в этом году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 тыс 146 абитуриентов, из них на бакалавра - 220 тыс 573 человека, на магистра - 161 тыс 350 человек, на младшего специалиста - 129 тыс 223 человека.

Зарегистрировано более 1 млн 729 тыс 859 заявлений, в частности: 1 млн 112 тыс 848 заявлений - на степень бакалавра, 345 тыс 653 заявлений - на магистра и 271тыс 358 заявлений - на младшего специалиста.

Ранее сообщалось, что Минобразования запустило стартовую версию мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования "Личный электронный кабинет абитуриента". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.