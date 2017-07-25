МОН: Абитуриенты еще 2 дня могут подавать бумажные заявления

25.07.2017, 16:38

Все абитуриенты, которые не смогли подать электронные заявления, смогут 25 и 26 июля подавать бумажные заявления в высшие учебные заведения.

Соответствующее решение было принято во время совещания министра образования и науки Лилии Гриневич с представителями приемных комиссий ВУЗов, сообщает пресс-служба МОН.

"Чтобы обеспечить участие всех поступающих в конкурсном отборе, мы предоставляем возможность им в течение двух последних дней подавать заявления в бумажной форме - независимо от того, создавали они электронный кабинет или нет. То есть, даже если ранее поступающий зарегистрировал электронный кабинет, но не смог подать необходимые электронные заявления, сейчас он может сделать это в бумажной форме", - сказала министр.

По состоянию на утро 24 июля абитуриенты зарегистрировали почти 155 тысяч личных электронных кабинетов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.