Вступительная кампания-2017: завтра вузы обнародуют списки

31.07.2017, 16:51

Поступившие на госбюджет должны выполнить требования к зачислению не позднее 15 августа 12:00, отметили в Минобразования

Завтра, 1 августа 2017 года, высшие учебные заведения в 12:00 должны обнародовать рейтинговые списки на зачисление студентов на первый курс на места бюджетного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Поступившие на госбюджет должны выполнить требования относительно зачисления не позднее 12:00 5 августа.

Также до 5 августа вузы должны провести зачисление на места государственного заказа на дневную форму обучения по сертификатам ВНО, результатам творческих конкурсов, квотам и вступительных экзаменов.

До 18 августа осуществляется перевод на вакантные места за счет государственного заказа. Зачисление на контрактную форму обучения за средства физических и юридических лиц будет проходить до 30 сентября.

27 июля в 18:00 закончилась подача заявлений в вузы.

Ранее сообщалось, что Минобразования запустило стартовую версию мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования "Личный электронный кабинет абитуриента". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.