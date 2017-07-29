Более двух тысяч абитуриентов из ОРДО решили поступать в украинские вузы

29.07.2017, 13:57

Около 2,1 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса подали документы для поступления в высшие учебные зведения Украины.

Речь идет о тех абитуриентах, которые сдали ВНО. 235 абитуриентов из оккупированного Крыма также подали документы в украинские учебные заведения, сообщила руководитель государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик на брифинге.

Всего более 500 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины, а 1 августа будут обнародованы списки тех, кто получил места государственного заказа (то есть, будут учиться за счет госбюджет)а, рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в пятницу в Киеве. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".