В Киеве три района останутся без горячего водоснабжения

05.07.2017, 14:13

В Киеве три района с 4 по 18 июля на время проведения гидравлических испытаний теплосетей останутся без горячего водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на ПАО Киевэнерго.

Отмечается, что речь идет о Печерском, Днепровском и Голосеевском районах.

В частности, горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 лечебного учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе; 207 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств - в Днепровском районе; 1 жилого дома и 9 ведомств - в Голосеевском.

В КГГА обращают внимание, что узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте Киевэнерго. Для этого необходимо выбрать свой район и улицу, после чего на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды. Об этом сообщает "Обозреватель".