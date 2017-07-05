Минсоцполитики: 70% субсидиантов уже переназначена субсидия на новый период

05.07.2017, 15:20

Из-за отсутствия у местных органов самоуправления реестров о составе официально зарегистрированных членов семьи процесс переназначения субсидий на новый период в некоторых областях Украины затягивается во времени.

На сегодняшний день 70% субсидиантов помощь на новый период уже назначена, в том числе рассчитан размер субсидии на летний период. Кировоградская, Полтавская и Николаевская области проработали почти 90% дел по субсидиям. Черновицкой, Киевской и Одесской областям и их областным центрам следует ускорить процесс переназначения субсидий и сообщить населению об их размере помощи.

Министерство социальной политики Украины обращает внимание местных органов самоуправления на важность своевременно обеспечивать органы социальной защиты необходимой информацией, чтобы субсидии назначались украинским семьям вовремя.

Ведь согласно упрощенной программе жилищных субсидий органы социальной защиты не вправе требовать у населения справки о составе семьи. Основанием для оформления субсидии является исключительно заявление и декларация о доходах.

Людям, которые имеют право на помощь государства в оплате коммунальных услуг, не стоит волноваться. Субсидия обязательно будет предоставлена и начислена задним числом за май и июнь. Если субсидианту неизвестно о начислении субсидии и в платежке соответствующая информация не отражена, рекомендуется платить обязательный платеж: такой же, как в апреле-мае этого года.

В то же время семьям, у которых есть накопленная за прошедшие годы задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, следует погасить ее или оформить договор реструктуризации долга. От этого также зависит процесс переназначения субсидий на новый период.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.