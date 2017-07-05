Регламентный комитет не считает, что Лозового нужно лишать неприкосновенности

05.07.2017, 16:28

Регламентный комитет Верховной Рады назвал недостаточно обоснованным представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового.

Как заявил заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык, заключение комитета будет направлен спикеру Рады.

Отметим, перед заседанием комитета Генеральный прокурор сообщил, что никакой составляющей в деле Ловозого нет, а обвиняют его в неуплате налогов.

"Здесь нет политики. Есть уже прецедент депутата Бобова, который проходил по той же статье. Он заплатил недоплаченные налоги и дело закрыто", - напомнил Луценко.

3 июля регламентный комитет Верховной Рады решил не рекомендовать парламенту снимать неприкосновенность и привлекать к ответственности народного депутата Евгения Дейдея, которого прокуратура подозревает в незаконном обогащении на сумму в 5 млн грн. Дейдей отрицает данные обвинения, заявляя, что его супруга взяла взаймы 3,5 млн грн у бизнесмена Игоря Линчевского. Последний эту информацию подтвердил.

На следующий день Комитет отказался поддерживать снятие неприкосновенности с депутата Олеся Довгого. Об этом сообщают "Факты и комментарии".