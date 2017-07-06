Регламентный комитет направил Парубию представление на Полякова

06.07.2017, 16:48

Регламентный комитет Верховной Рады считает необоснованными представления Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата от Народного фронта Максима Полякова.

В то же время комитет решил направить все представления спикеру парламента Андрею Парубию. В решении отмечается, что представление ГПУ на уголовное преследование депутата законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное.

По мнению членов комитета, представления на задержание и арест недостаточно обоснованы и мотивированы.

Ранее сегодня, 6 июля, сообщалось, что на заседании комитета показали фильм о спецоперации НАБУ по делу о незаконной добыче янтаря и незаконному обогащению, в котором фигурировали Поляков и депутат от Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.