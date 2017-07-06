В Киеве построят первые в Украине центры переработки мусора

06.07.2017, 16:54

В Киеве разработали концепцию поведения с твердыми бытовыми отходами города. Столица планирует перейти от опасного метода захоронения к сортированию, в тому числе и на бытовом уровне, и переработке мусора, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Это поможет улучшить экологическую ситуацию в столице на ее окраинах, поскольку речь идет о введении новых европейских практик поведения с отходами", - сообщает КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, предложенная схема поведения с бытовыми отходами в Киеве предусматривает создание новых Центров поведения с отходами, где будет предусмотрено сортирование бытовых отходов с максимальным отбором компонентов - стекла, пластика, металла, бумаги и пр.

В планах городских властей реконструкция мусоросжигательного завода "Энергия" с созданием современной системы газоочищения, а также строительно пяти современных мусороперерабатывающих предприятий с мощностью от 350 тонн в год до 450 тонн в год.

5 июля сообщалось, что в Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей с 4 по 18 июля временно прекращено горячее водоснабжение части потребителей в трех районах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.