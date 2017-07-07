10 июля будет временно ограничено газоснабжение жилых домов в Киеве

07.07.2017, 15:14

В связи с выполнением ремонтных работ 10 июля будет временно ограничено газоснабжение 1092 жилых домов в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Киевгаза".

Потребителей просят закрыть краны перед газовыми приборами.

"Просьба 10.07.2017 года закрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить допуск работников ОАО "Киевгаз" (по их служебными пропускам) в газифицированные помещения для безаварийного и оперативного прекращения газоснабжения", - сказано в сообщении компании.

За дополнительной информацией можно обращаться по тел. +38 (044) 495-04-04.

С перечнем домов, в которых будет отключен газ, можно ознакомиться на сайте газовой компании. Об этом сообщают "Факты и комментарии".