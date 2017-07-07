Гройсман: Украина будет выполнять согласованную с МВФ программу реформ

07.07.2017, 16:31

Правительство Украины остается преданным избранному курсу реформ и будет и дальше выполнять действующую программу преобразований, согласованную с одним из ключевых партнеров Украины - Международным валютным фондом.

Как сообщается на правительственном портале, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital.

"У нас открытый партнерский диалог, мы откровенны и понимаем друг друга, поэтому сможем найти оптимальные решения в интересах людей и развития государства. У нас есть повестка дня реформ, есть понимание путей их внедрения. Работа с МВФ будет продолжена в рамках программы, на которую мы вышли. Мы должны быть прогнозируемыми, последовательными и выполнять взятые обязательства", - сказал Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что правительство перешло на среднесрочное планирование, а в перечне его первоочередных реформ - изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизации.

"И эти реформы нужны не МВФ, а Украине. Воплощение изменений позволит преодолеть кризис и обеспечить устойчивое экономическое развитие", - сказал Гройсман.

В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную - до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины. Об этом сообщает УНИАН.