G7 призывает принять пенсионную реформу на следующей неделе

07.07.2017, 16:58

Государства Большой семерки призвали Верховную Раду Украины принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.

"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - гласит официальное заявление послов G7.

Они отмечают, что пенсионеры сейчас составляют более четверти населения Украины. Средний размер пенсий очень низок, при том, что расходы на пенсии в Украине - 11% ВВП - являются одними из самых высоких в Европе.

В G7 считают, что предложенный правительством проект реформы повышает устойчивость пенсионной системы и делает ее более справедливой.

Ранее сообщалось, что выделение очередного транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Выделение планировалось на июнь-июль.

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что на следующей неделе реформу принять не успеют.

Министр финансов Александр Данилюк ожидает, что пенсионную реформу примут осенью. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.