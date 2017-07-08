С сегодняшнего дня абитуриенты из Крыма могут поступать в некоторые украинские вузы без ВНО

08.07.2017, 12:48

В Украине в субботу, 8 июля, вступил в силу закон No2026-VIII, который позволяет абитуриентам из Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения без Внешнего независимого оценивания.

Согласно закону, жители оккупированных территорий смогут поступить в вузы в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. Для таких абитуриентов предусмотрено 1000 мест, которые Кабмин распределит между вузами указанных областей.

Также правительство должно обеспечить углубленное изучение украинского языка выходцам из оккупированных территорий.

До этого в законодательстве были установлены преференции только для жителей ОРДЛО, однако они не распространялись на жителей аннексированного Крыма и г. Севастополь. Данный законопроект направлен на исправление такой ситуации.

Верховная Рада приняла данный законопроект 16 мая текущего года, а президент Украины Петр Порошенко подписал 3 июня. Об этом сообщает УНИАН.