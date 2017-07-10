Этот день в истории: 10 июля

10.07.2017, 09:46

Предлагаем дайджест основных событий и дат 10 июля.

138 - Антонин Пий стал римским императором.

1499 - корабль "Берриу" из флотилии Васко Да Гама, открывшей морской путь в Индию, первым возвратился в Лиссабон спустя два года после начала экспедиции.

1509 - родился Жан Кальвин, швейцарский религиозный реформатор, основатель кальвинизма.

1547 - во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль.

1796 - немецкий математик Карл Фридрих Гаусс сделал открытие, что любое натуральное число может быть представлено как сумма не более чем трёх треугольных чисел.

1830 - родился Камиль Жакоб Писсарро, французский художник-импрессионист.

1851 - умер Луи Жак Манде Дагерр, французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.

1856 - родился Никола Тесла, изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер, физик.

1871 - родился Марсель Пруст, французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе.

1878 - в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток.

1908 - голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

1910 - умер Иоганн Готтфрид Галле, немецкий астрономом, обнаруживший планету Нептун, орбита которой была вычислена ранее Урбеном Леверье.

1918 - родился Джеймс Олдридж, английский писатель, журналист и общественный деятель.

1920 - родился Оуэн Чемберлен, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

1940 - во Франции образовано правительство маршала Петэна.

1941 - начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1956 - палата лордов британского парламента наложила вето на закон об отмене смертной казни в Англии.

1962 - в США запущен первый коммерческий спутник связи Telstar-1.

1973 - провозглашена независимость Багам от Великобритании.

1984 - на пресс-конференции в Милане советский режиссёр Андрей Тарковский заявил, что остаётся на Западе.

2002 - Президент Украины Л.Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

2006 - ликвидирован Шамиль Басаев, лидер чеченских террористов и исламистов, находившийся в международном розыске в связи с причастностью к террористическим актам.

2011 - на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.