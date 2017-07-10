Луценко прокомментировал возможность запуска антикоррупционного суда в Украине

10.07.2017, 10:28

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что процесс создания в Украине специализированного антикоррупционного суда, где рассматривали бы дела против высокопоставленных чиновников, может затянуться лет на три.

Поэтому он предлагает создать такой суд уже на базе существующего, предварительно обновив его состав. Об этом сообщает ТСН. ООН поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Донбассе

"Я считаю, что специализированные антикоррупционные судьи должны существовать. Потому что на сегодняшний день у нас есть проблема не только с качеством судей (я об этом не могу согласно законодательству говорить), но и относительно их количества. Вы знаете, что в Печерском суде есть только шесть судей, которые могут рассматривать несколькосот (примерно 800) самых резонансных дел? Я это знаю. Я с этим вынужден сталкиваться", - сетовал генпрокурор. Он утверждает, что "отдельная судебная институция с нуля, без здания, коммуникаций, персонала, финансирования - это миф лет на три". Луценко сообщил о новых уголовных делах в отношении нардепов и министров

"Мое предложение, которое уже выложено в законопроект, очень простое. Внутри уже существующей Уголовной палаты судей создаем отдельную специализированную палату в делах коррупции категории "А". То есть на базе того же Печерского суда мы набираем с нуля через открытые конкурсы под контролем общественных организаций новых судей (например, пять), которые будут рассматривать любые дела - от НАБУ, от СБУ, от ГПУ в отношении высокопоставленных чиновников. Это надо завершить до конца года", - сказал генпрокурор. Об этом сообщает УНИАН.