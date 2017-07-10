ВТО проводит заседание по иску Украины против России о запрете импорта вагонов

10.07.2017, 15:16

Всемирная торговая организация сегодня проводит заседание группы экспертов по иску Украины против России о запрете РФ импорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Противодействуем торговой агрессии РФ в ВТО. Торговый представитель Наталья Микольская с командой принимает участие в заседании группы экспертов в отношении запрета РФ импорта вагонов", - говорится в сообщении.

С 2014 года Россия начала массово приостанавливать выдачу сертификатов соответствия украинским производителям железнодорожного оборудования, отказываясь при этом признавать сертификаты, уже выданные органами Республики Беларусь и Казахстана.

В октябре 2015 года Украина подала запрос на консультацию и жалобу на действия России. В декабре 2015 года Украина и Россия провели консультации по вопросам возобновления железнодорожного импорта, однако стороны так и не достигли согласия.

К спору в ВТО между Украиной и Россией присоединились представители Японии, США, ЕС, Китая, Индонезии и Сингапура. Об этом сообщает УНИАН.