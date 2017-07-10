Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн доходов

10.07.2017, 16:20

Президент Петр Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн процентного дохода от вкладов в банке.

Это следует из информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Глава государства задекларировал 1,2 млн грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ): 130 117 грн, еще 130 117 грн, 91 082 грн, 294 931 грн и 552 996 грн.

Ранее Петр Порошенко задекларировал вклады и ячейки в МИБе на $26,5 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.