Столтенберг открыл новый офис представительства НАТО в Киеве

10.07.2017, 16:37

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг открыл новое помещение представительства альянса в Киеве.

Церемония открытия при участии Столтенберга и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе состоялась в Киеве в понедельник, 10 июля.

Новое помещение представительства НАТО расположено в Киеве по ул. Сикорского, 4Л.

"Для меня большая честь сегодня вместе с вице-премьер-министром открывать это помещение представительства НАТО в Украине... Новый офис и новые условия работы представительства НАТО дадут возможность еще эффективнее совместно работать, чтобы помочь Украине в процессе ее реформирования и повысить уровень обороноспособности этой страны", - заявил Столтенберг.

По его словам, открытие нового помещения представительства альянса является еще одним примером партнерства, которое углубляется между Украиной и НАТО. Об этом сообщают "Українські Новини".