Кучма обсудил войну в Донбассе с представителем Трампа по Украине

10.07.2017, 16:42

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма встретился с новым спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Об этом у себя в Facebook coобщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала Олифер.

Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов.

Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.