Детективы НАБУ расследуют 381 уголовное производство

10.07.2017, 16:45

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют 381 уголовное производство, в совершении уголовных коррупционных правонарушений подозревают 221 человека.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook.

"В работе детективов НАБУ сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 млрд грн. В совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 человека", - говорится в сообщении.

По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Обвинительные акты составлены в отношении 121 человека. Об этом сообщает УНИАН.