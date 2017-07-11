Кабмин принял отставку заместителя министра юстиции Мороза

11.07.2017, 14:51

Кабинет министров Украины уволил Павла Мороза с должности заместителя министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации.

Согласно распоряжению Кабмина No453 от 4 июля, Мороз уволен на основании поданного им заявления.

42-летний Мороз занимал должность заместителя министра юстиции с февраля 2016 года.

Вместо него распоряжением No456 на должность заместителя министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации назначена Елена Сукманова.

Сукманова работала начальником юридического управления в "Банк Кредит Днепр", до этого - в "Правэкс-Банке".

В июне этого года Кабмин принял отставку еще одного заместителя министра юстиции - Андрея Вишневского. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".