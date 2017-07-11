Порошенко осуществил кадровые перестановки в СБУ

11.07.2017, 15:30

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко.

Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе No 180/2017 "Об увольнении Михаила Глуговского с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины".

В подписанном президентом указе No 182/2017 речь идет о назначении Кононенко заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Перед этим президент указом No 181/2017 уволил Кононенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Об этом сообщает УНИАН.