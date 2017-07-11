В СБНО расширят список санкций против России

11.07.2017, 15:44

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил соответствующим службам подготовить предложения по расширению санкционного списка в отношении физических и юридических лиц России.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"СНБО сделано несколько протокольных поручений. Первое поручение дано кабинету министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку. Оно касается внесения в ближайшее время предложений на СНБО относительно расширения санкционного списка", - отметил Турчинов.

Он уточнил, что санкции коснутся физических и юридических лиц России.

"Как только предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных, специальных, экономических и других санкций относительно физических и юридических лиц", - заверил секретарь СНБО.

Турчинов пояснил, что такое решение "связано с тем, что и США, и ЕС приняли решения относительно введения санкций против России".

"Мы не можем не учитывать этой инициативы наших стратегических партнеров", - подчеркнул он.

Во время своего визита в Киев Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать первые шаги по прекращению огня на Донбассе. В противном случае санкции не будут сняты. Об этом сообщают Подробности.ua.