Завтра в Киеве открывается саммит Украина-ЕС

11.07.2017, 16:16

Завтра, 12 июля, в Киеве начинается двухдневный саммит ЕС-Украина, где среди прочих рассмотрят вопросы завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации, недавнее получение Украиной безвизового режима и войну в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Киеве.

Со стороны ЕС в саммите примут участие председатель Евросовета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.

Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Помимо обозначенных выше тем на встрече стороны обсудят отношения со страной-оккупантом Россией, энергобезопасность и подготовку ноябрьского саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Кроме того, представители ЕС проверят результаты программ поддержки украинских реформ со стороны ЕС и обсудят помощь Киеву в управлении госфинансами.

Пленарное заседание 19-го саммита ЕС-Украина начнется 13 июля в 11:00. Спустя полтора часа Порошенко, Юнкер и Туск дадут совместную пресс- конференцию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.