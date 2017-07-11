Рада рассматривает снятие неприкосновенности с депутатов

11.07.2017, 16:32

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.

В Раду на рассмотрение уже прибыл Юрий Луценко и глава САП Назар Холодницкий.

За предложение двух фракций - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" - о рассмотрении всех 6 представлений в четверг проголосовали всего 190 (при необходимом минимуме 226) из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Когда этот вопрос ставился на голосование, депутаты от "Самопомочи" и ВО "Свобода" скандировали, что это нарушение Регламента Верховной Рады и часть представлений должна быть рассмотрена сегодня.

Генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным только представление на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина. Об этом сообщает УНИАН.