Siemens подал в суд в связи с поставкой турбин в Крым

11.07.2017, 16:38

Немецкий концерн обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против российских компаний.

Иск подан в понедельник, 10 июля. Ответчиками выступают компании, предположительно причастные к поставке немецких турбин в Крым в обход санкций ЕС: "Технопромэкспорт" и "Сименс технологии газовых турбин".

Siemens обвиняет российских партнеров в поставке двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.

Ранее в Siemens заявили, что "на протяжении нескольких месяцев покупатель неоднократно письменно заверял" в том, что поставок турбин на аннексированный полуостров не будет. Об этом сообщает Deutsche Welle.