НАБУ настаивает на задержании и аресте депутатов-фигурантов "янтарного дела"

11.07.2017, 16:53

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало депутататов ВР поддержать представление ГПУ не только о лишении депутатской неприкосновенности фигурантов "янтарного дела" - народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, но также санкционировать их задержание и арест.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте НАБУ

"Учитывая масштаб уличенных злоупотреблений и общественный резонанс "янтарного дела", НАБУ настаивает на том, чтобы Верховная Рада не только позволила уголовное преследование Борислава Розенблата и Максима Полякова, но и дала согласие на их задержание и арест", - говорится в сообщении Бюро.

Здесь напомнили, что детективы НАБУ в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) через спецагента под прикрытием зафиксировали, как указанные народные депутаты через приближенных лиц в течение нескольких месяцев получили от представителя иностранной компании около 300 тысяч долларов США.

Представители Бюро утверждают, что указанные средства были использованы их получателями для лоббирования изменений в законодательство, оказания влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании в вопросах, связанных с добычей янтаря на территории Украины.

Отметим, что Регламентный комитет Рады ранее счел необоснованными подозрения, выдвинутые в отношении нардепа Полякова, однако по Бориславу Розенблату принял противоположное решение.

В эти минуты в Раде начинается вечернее заседание, на котором ожидают Генерального прокурора Юрия Луценко. Он должен лично огласить представления на лишение неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщают "Факты и комментарии".