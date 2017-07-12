Этот день в истории: 12 июля

12.07.2017, 09:02

Предлагаем дайджест основных событий и дат 12 июля.

100 до н. э. - родился Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

1536 - умер Эразм Роттердамский, крупнейший учёный Северного Возрождения, прозванный "князем гуманистов".

1679 - английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1682 - умер Жан Пикар, французский астроном, один из инициаторов создания Парижской обсерватории. Первый, точно определивший дугу меридиана, установив таким образом размер Земли.

1776 - из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 - в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1806 - Наполеон создал Рейнский союз германских государств.

1813 - родился Клод Бернар, французский психолог, основатель экспериментальной психологии.

1855 - убит П.С.Нахимов, русский флотоводец, адмирал.

1876 - родился Сергей Уточкин, один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей; фехтовальщик, пловец, яхтсмен, боксер, футболист, вело-, мото- и автогонщик.

1884 - родился Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX - начала XX века, представитель экспрессионизма.

1894 - родился Исаак Бабель, советский писатель, журналист и драматург.

1900 - родился Павло Кононенко, украинский писатель.

1904 - родился Пабло Неруда (Рикардо Элизер Нефтали Рейес Басуальто), чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии.

1908 - в Праге начался первый Славянский съезд.

1910 - умер Чарльз Роллс, британский авиатор, автогонщик и предприниматель, со основатель компании Rolls-Royce.

1923 - принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.

1934 - родился Ван Клиберн (Харви Лейвэн Клайберн), американский пианист, первый победитель Международного конкурса им. Чайковского.

1943 - в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны.

1949 - родился П.С.Лунгин, советский кинорежиссёр и сценарист.

1962 - состоялся первый концерт Rolling Stones в Лондоне.

1970 - экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

1981 - умер Борис Полевой (Кампов), писатель, главный редактор журнала "Юность" (1967-1981).

1988 - областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

1988 - в СССР запущена Автоматическая межпланетная станция "Фобос-2".

1996- Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.

2009 - Президентом Литвы стала Даля Грибаускайте.

2011 - Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.