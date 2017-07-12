На саммите Украина - ЕС обсудят ассоциацию и реформы

12.07.2017, 09:11

На XIX Саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 - 13 июля в Киеве, будут обсуждаться вопросы имплементации Соглашения об ассоциации, ход реформ в Украине и ситуация в оккупированных Донбассе и Крыму, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Участники Саммита также скоординируют позиции по ключевым региональным и международным вопросам", - сказано в сообщении. Председателем на саммите будет президент Украины Петр Порошенко. Делегацию ЕС будут представлять президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены правительства Украины и члены Европейской комиссии.

Прошлый саммит "Украина - ЕС" прошел в Брюсселе 24 ноября 2016 года. В ходе саммита президент Петр Порошенко сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".