Порошенко выступает за создание Министерства по делам ветеранов

12.07.2017, 15:26

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и парламенту проанализировать возможность создания Министерства по делам ветеранов.

Об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

"За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов ... Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, поскольку именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отечества", - заявил он.

"Мы будем воплощать этот опыт в жизни для того, чтобы наиболее достойные украинские воины, украинские ветераны почувствовали истинное отношение к ним украинского народа и Украинского государства", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что депутаты и военные инициируют создание Министерства по делам ветеранов. Об этом сообщает УНИАН.