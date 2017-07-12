Прокуратура подозревает Добкина в земельных махинациях

12.07.2017, 16:38

Прокуратура намерена предъявить народному депутату Михаилу Добкину подозрение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве, убытки от которого, по оценке прокуратуры, превышают 226 млн грн.

Об этом сообщил на заседании регламентного комитета парламента генеральный прокурор Юрий Луценко.

Согласно данным прокуратуры, при передаче в собственность фиктивных жилкооперативов земельных участков в Харькове из собственности города было выведено 77,8 га земли. Решения были приняты на сессиях горсовета, когда Добкин был мэром Харькова, с нарушением регламента. Также, по словам Луценко, у следствия есть доказательства знакомства Добкина с руководителями кооперативов.

"Следствие считает что в действиях городского председателя (Добкина - ред.) есть признаки содействия в мошенничестве и разворовывании коммунальной собственности в особо крупных размерах. Прошу дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Добкина", - заявил генпрокурор.

Необходимость ареста Луценко пояснил тем, что депутат, пользуясь своим положением и связями может оказывать давление на свидетелей.

В свою очередь Добкин заявил, что все решения были приняты законно и до сих пор их никто не оспорил в судах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.