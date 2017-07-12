В Украине непогода обесточила почти 80 населенных пунктов

12.07.2017, 16:45

Из-за непогоды в ночь с 11 на 12 июля в Украине остались без электроснабжения 77 населенных пунтктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 11 на 12 июля вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов в четырех областях: Хмельницкая - 48 н.п., Волынская - 14 н.п., Ровенская - 8 н.п., Житомирская - 7 н.п.", - говорится в сообщении.

Согласно видео, обнародованному жителями Ровно, в городе не работают ливнестоки, машины буквально плавали на дороге, людям приходилось вычерпывать воду из салонов.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.