В центре Киева усилили охрану общественного порядка

12.07.2017, 16:53

В центре Киева до 14 июля будет усилена охрана общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"С 11 по 14 июля в правительственном квартале запланированы массовые мероприятия. Для безопасности участников акций и местных жителей, а также для поддержания правопорядка задействуют около одной тысячи правоохранителей", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители обращаются к организаторам мероприятий и их участников с просьбой вести себя цивилизованно, действовать в соответствии с законом, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.

"Правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Лица, которые будут совершать правонарушения, будут нести ответственность по административному или уголовному кодексу Украины", - уточнили в пресс-службе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.