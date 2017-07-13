Украина надеется на усиление роли ЕС в урегулировании конфликта в Донбассе

13.07.2017, 13:39

Президент Украины Петр Порошенко надеется на усиление роли Евросоюза в вопросе мирного урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

"Мы надеемся на дальнейшее усиление ведущей роли Европейского союза в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку международный инициатив Украины по деоккупации Крыма", - отметил гарант, открывая пленарное заседание саммита "Украина-ЕС" в Киеве.

По мнению Порошенко, на сегодняшний день "нормандский формат" является единственным важным инструментом для деэскалации конфликта и выведения российских войск за пределы Украины.

Президент также рассчитывает на то, что 19-й саммит "Украина-ЕС" станет четким сигналом мировому сообществу о единстве стремлений.

"Рассчитываю, что наша встреча даст четкий сигнал и украинскому народу, и гражданам Европейского союза, и всему миру о нашем единстве и солидарности, общей вере в силу наших ценностей", - подчеркнул глава государства.

Прошлый 18-й саммит "Украина - ЕС" прошел в Брюсселе 24 ноября 2016 года. Следующий, 19-й саммит, состоится в Киеве 12-13 июля.

Ранее представители делегации ЕС прибыли в Администрацию президента Украины. Делегацию представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".