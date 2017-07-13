Туск: Внешний враг не одолеет украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя

13.07.2017, 13:41

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя.Об этом он сказал в ходе пленарного заседания саммита Украина - Европейский Союз.

"Позвольте мне как вашему другу выразить одну мысль: сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя", - подчеркнул Туск.

Именно поэтому, по его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов"

"Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей", - подчеркнул Туск.

Туск убежден, что современные вызовы можно преодолеть только объединенными усилиями.

"Я повторяю сегодня это всей Европе: мы сможем преодолеть вызовы нынешнего времени, только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз", - подчеркнул Туск.

"Да, демократия - это расхождение взглядов и конкуренция, но это также постоянный поиск консенсуса. Поэтому ваша важнейшая задача сегодня - построение современного государства, которое заботится о своих гражданах, борется с коррупцией и уважает высокие стандарты общественной жизни. Если вы сможете сдать этот экзамен, никто и ничто вас не победит", - подчеркнул Туск.

Президент Украины Петр Порошенко предположил, что следующие саммиты Украина-ЕС пройдут в Донецке и Ялте. Об этом сообщает УНИАН.