Порошенко: Украина четко задекларировала свой европейский выбор, и никто не имеет права у нас этого забрать

13.07.2017, 13:51

"Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор. И мы никому это не отдадим. И никто не имеет права у нас этого забрать", - заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Девятнадцатого саммита Украина - Европейский Союз.

Петр Порошенко подчеркнул, что не имеет никакого ни морального, ни политического права поступиться буквой и духом Соглашения об ассоциации, его целью, его значением для Украинского народа и для будущего нашего государства.

Глава государства выразил благодарность за то, что Европейский Союз из года в год твердо заявляет о признании и поддержке стремлений украинского народа к свободе, демократии и утверждению общих европейских ценностей.

Петр Порошенко также подчеркнул, что нынешний Девятнадцатый саммит Украина - Европейский Союз уже вошел и войдет в историю как Саммит безвиза и ассоциации. "Это очень важно, когда результаты нашей работы каждый может увидеть собственными глазами. Когда мы не только планируем, но и приносим конкретные результаты нашей работы", - добавил он.

Президент отметил, что Саммит является важным и глубоко символическим для отношений Украины и ЕС и поблагодарил партнеров из Евросоюза за большую работу, которая была сделана. Он напомнил, что 11 июня, ровно месяц назад, украинцы в полной мере ощутили вкус действительно европейской свободы - свободы безвизового движения в страны ЕС.

По его словам, уже более 100 тыс. украинских граждан, которые имеют биометрические паспорта, воспользовались своим правом на безвизовый режим и воочию увидели, что такое безвизовый режим, что такое Европейский Союз, куда движется Украина, и за что нам стоит бороться, за какое будущее сегодня борется молодое Украинское государство.

Глава государства также напомнил, что два дня назад, 11 июля Совет Европейского Союза завершил многолетний и очень сложный марафон по завершению ратификации Соглашения об ассоциации. "Я не буду публично раскрывать, каких усилий нам стоило обеспечить завершение ратификации. Мы ждали очень долгие 1110 дней с момента принятия и подписания в 2014 году в Брюсселе мной в Вашем присутствии Соглашения об ассоциации. Это было очень важно", - отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что соглашение - это документ за который вышли на Революцию Достоинства миллионы украинцев и оно стало символом борьбы украинского народа за свободу, независимость, общие ценности Украины и Европейского Союза, за свободный и демократическое развитие Украины, за право свободно выбирать будущее нашего государства.

В свою очередь, Президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что Украина и Евросоюз прошли только половину пути. "Я убежден - если вы и в дальнейшем будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими вы были тогда, на Майдане Независимости, которыми вы были во время битвы за целостность и достоинство Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы осуществите свои мечты и достигнете своих целей", - сказал он.

Президент Европейского Совета отметил: "Мы сможем преодолеть вызовы нынешних времен, только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз".

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, отметил: "Мы сделали то, что обещали сделать - безвизовый режим, вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая финансовую помощь".

"Ваша страна сделала огромный прогресс за последние годы, несмотря на качество реформ, которые были осуществлены в Украине", - подчеркнул Жан- Клод Юнкер. При этом он отметил, что остается большой объем работ, который необходимо сделать украинцам на пути реформ, особенно подчеркнул важность борьбы с коррупцией.

"Я действительно доволен тем прогрессом, который мы сделали вместе. Мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ к визам. Пусть украинцы ездят по Европе, пусть они влюбляются в Европу. Так как это и должно быть", - отметил Жан-Клод Юнкер.

Инф. официального сайта Президента Украины.